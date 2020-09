Ehringsdorf sucht Spielplatz-Ideen

Ehringsdorf. Der Ortsteilrat von Oberweimar-Ehringsdorf beteiligt sich in diesem Jahr mit einem Projekt innerhalb der Woche des bürgerschaftlichen Engagements: Der Spielplatz am Ehringsdorfer Anger soll verschönert werden. Am Dienstag, 9. September, sind alle Interessierten zu einem Vorbereitungstreffen eingeladen. Dabei werden Ideen und Vorschläge gesammelt, was hier für den Nachwuchs des Ortsteils umgesetzt werden kann. Beginn ist um 17 Uhr direkt am Spielplatz. Auch an eine Schlechtwetter-Variante ist gedacht. red