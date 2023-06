Ehrliche Bahnfahrt

Volontärin in Weimar: Sophie-Marie Rudolph.

Sophie-Marie Rudolph über eine Fahrt durch das Unwetter

Als ich beim Unwetter reisen musste, entschied ich mich, die Bahn zu nehmen. Manch einer erklärt mich für verrückt, aber ich habe meine Beweggründe. Mein Gedanke: Entweder auf der Autobahn im Auto gefangen oder im Zug mit Toilette und Bistro ausharren, bis der Regen abklingt.

Der erste ICE meiner Reise fuhr planmäßig. Dann kam die Info, dass für meinen Anschlusszug ein Ersatzzug fährt. Am Umsteigeort angekommen war das Gleis für besagten ICE leer und keine Info an der Anzeige. Mit 15 Minuten Verspätung trudelte er ein. Am Sitzplatz angekommen, machte ich mich auf die Standardfloskel „Wir bitte um Ihr Verständnis.“ bereit. Es kam anders. Der Lokführer meldete sich zu Wort: „Mir tut die Verspätung des Zuges leid, aber uns wurde dieser ICE zu spät gestellt.“

Nach einem tiefen Seufzer fuhr er fort: „Zusätzlich hat dieser einen Defekt an den Türen. Weshalb sich auch zu meinem Unmut die Abfahrt weiterhin verzögert.“ Mit einem kurzen Lachen fuhr er fort: „Ich würde Ihnen gerne das Bord-Bistro empfehlen, doch leider haben wir weder das Personal, noch funktioniert es.“ – Na dann, gute Fahrt!