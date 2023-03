Das Türschild an der bisherigen Ausländerbehörde Weimar.

Eigenes Amt für Migration in Weimar

Weimar. Angesichts steigender Fallzahlen schafft die Weimarer Stadtverwaltung neue Strukturen zum Arbeitsbereich Migration.

Als Reaktion auf steigende Fallzahlen und um dem Bereich mehr Gewicht zu verleihen, schafft die Stadt ein neues Amt für Migration. Die Leiterstelle sei am Dienstag ausgeschrieben worden.

Neben den Angelegenheiten des Ausländerrechts werde dort laut Stadt auch das Staatsangehörigkeitsrecht angesiedelt. Hier rechne sie ebenso mit steigenden Fallzahlen. Denn alle, die mit der Flüchtlingswelle 2015 nach Weimar gekommen sind, haben 2023 das Recht, eingebürgert zu werden, wenn sie die Kriterien erfüllen. Zudem plane der Bund, die Zeitspanne zu verkürzen, erinnerte Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk). Überdies gebe es Fachkräfte, etwa an der Musikhochschule oder der Uni, die Deutsche werden möchten.

Das Personal des künftigen Amtes, das im Mai an den Start gehen soll, werde dann auch von den Aufgaben für die Wahlen in Weimar komplett entbunden und entsprechend entlastet. Die Stadt sprach dabei von einer „Konzentration auf die Aufgabenwahrnehmung, um einem professionellen Anspruch weiterhin gerecht werden zu können“. Die Ausländerbehörde ist zurzeit noch eine Abteilung des Bürger- und Rechtsamtes und solle in ihrer Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit gestärkt werden