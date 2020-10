Ein ausgezeichnetes Team

Die Grundschule Legefeld ist am Donnerstag mit dem Kinder- und Jugendsportpreis des Thüringer Sports 2020 ausgezeichnet worden. Damit würdigen der Landessportbund (LSB) und das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, zehn zukunftsweisende Kooperationen von Sportvereinen mit Grund-, Gemeinschafts- oder Regelschulen.

Gesucht waren tolle Partnerschaften mit Angeboten für den Altersbereich bis 14 Jahre, um den Schülern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anzubieten, deren Interesse für eine sportliche Betätigung zu wecken und neue Mitglieder für die Vereine zu gewinnen. Die Sieger teilen sich ein Preisgeld von insgesamt 8000 Euro.

„Kooperationen von Schulen und Vereinen bringen allen beteiligten Partnern nur Gewinne“, erklärte LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel – vielen Weimarern selbst als Sportler und einstiger Leiter des Schul- und Sportverwaltungsamtes bekannt. „Die Angebote durch die Sportvereine innerhalb oder nach dem Unterricht ermöglichen Schülern den Zugang zu einem aktiven Lebensstil, denn zwei Stunden Schulsport pro Woche reichen nicht aus, um den Bewegungsmangel im Alltag auszugleichen. Zugleich können Schulen ihr Programm qualitativ aufwerten. Vereine finden neue Mitglieder und Talente. Und Eltern wissen ihre Kinder gut versorgt“, erläuterte er den mehrfachen Nutzen.

In Legefeld fing die Kooperation mit dem Hochschulsportverein (HSV) Weimar mit der Handball-AG an, die zwei Jahre lang lief. 2010 entwickelte sich daraus die Ballschul-AG, die bis heute existiert. Ab 2014 bot der HSV neben der Ballschule auch Gerätturnen an, geleitet von einer Übungsleiterin des Vereins. Die Gruppe ist mit 18 Kindern sehr gut angenommen, mehrere Kinder sind bereits HSV-Mitglieder geworden. Das Problem: Da die Schule nicht zentral in Weimar liegt, ist es schwierig, die Kinder und Eltern für den Sportverein zu begeistern, da die jungen Sportler einen Fahrdienst benötigen.

Ab 2014 übernahm der langjährige Trainer der 2. Männermannschaft, Knut Muhsold, die Ballschule. Er begann mit einer Gruppe. Angesichts der großen Beliebtheit gibt es jetzt zwei Gruppen mit 14 Kindern der 1. und 2. Klasse und 17 Kinder der 3. und 4. Klasse.