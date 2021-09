Ein Bacchus für Weimar

Weimar. Ein internationales World-Jazz-Projekt der Extraklasse ist in der Versandhalle der Brauerei Ehringsdorf zu erleben.

Über „Jazz-Professor“ Manfred Bründl muss man in Weimar eigentlich kaum einen Musikfreund unterrichten. Doch dass da am kommenden Donnerstag in der Versandhalle der Ehringsdorfer Brauerei ein wahrlich hochkarätiges World Jazz Projekt das Licht der Welt erblickt, sollte der geneigte Leser dieser Zeitung schon zur Kenntnis nehmen. Der polnische Drummer Bodek Janke ist für Jazzfans ohnehin beinahe das, was der Brite einen „household name“ nennt, sprich allgemein bekannt.

Oud-Virtuose Mohannad Nasser komplettiert das Quartett. Im Mittelpunkt aber steht natürlich Ibrahim Keivo, der famose Sänger und Multi-Instrumentalist. 1966 wurde er in einem yesidisch-kurdischen Dorf in Nordsyrien geboren und wuchs quasi als Zeitzeuge der kulturellen Vielfalt dieser Region auf.

So mag es nicht verwundern, dass er als Virtuose auf diversen Saiteninstrumenten gilt: Busok, Tar, Saz, Baglama, Kamanche, Rabab, Oud. Seinen internationalen Durchbruch feierte er aber dezidiert als Theatermusiker, als er 2002 für das berühmte Brüsseler „Kunstenfestival des arts“ als Euripides´ Bacchus auftrat. Lassen Sie sich von seiner eindrucksvollen Stimme und Bühnenpräsenz verführen!