Ein Bewerber um Großschwabhausens Bürgermeisteramt

Wenn die Großschwabhäuser, Hohlstedter und Kötschauer am 26. April einen neuen ehrenamtlichen Gemeindebürgermeister wählen, werden sie keinen leeren Stimmzettel in die Hände bekommen. Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am Freitag um 18 Uhr ging bei der Verwaltungsgemeinschaft Mellingen eine Kandidatur ein.

Das im Gemeinderat vertretene örtliche Bürgerkomitee schickt aus seinen Reihen einen lokalpolitisch erfahrenen Bewerber ins Rennen. Ob dieser sämtliche formalen Kriterien erfüllt, um sich dem Bürgervotum zu stellen, entscheidet der Gemeindewahlausschuss in seiner Sitzung am 24. März.

Da sich die Bürger beim Urnengang nicht zwischen mehreren Wahlvorschlägen entscheiden können, haben sie die Möglichkeit, entweder den Namen des genannten Kandidaten anzukreuzen oder aber den eines anderen Großschwabhäusers, den sie persönlich für geeigneter halten, auf dem Stimmzettel zu notieren. Der Umstand, dass vorab nur eine Kandidatur vorliegt, verringert derweil die Wahrscheinlichkeit einer Stichwahl. Sollte diese dennoch nötig werden, ist hierfür der 10. Mai eingeplant.

Die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Großschwabhausen ist keine turnusmäßige. Der bisherige Amtsinhaber Florian Guddat hatte gegenüber der Landrätin aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt vor Ablauf der 2017 begonnenen Wahlperiode erklärt. So lange kein neuer Bürgermeister gewählt ist, wolle er die Geschäfte der Gemeinde aber weiter führen. Guddat geht davon aus, dass Großschwabhausen ab Mai wieder einen etatmäßigen Bürgermeister hat. Zudem erklärte sich der 66-Jährige bereit, den neuen Amtsinhaber in dessen Startphase zu unterstützen, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Ein politisches Amt in der Gemeinde strebt Guddat künftig nicht mehr an. Dem öffentlichen Leben in Großschwabhausen bleibe er aber erhalten, so etwa als Vize-Vorsitzender des Vereins für Ortsgeschichte.