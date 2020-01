Ein Brief Beethovens an Goethe

Bevor das eigentliche Ausstellungsprogramm für dieses Jahr beginnt, zeigt das Goethe- und Schiller-Archiv die Lieblingsstücke seines scheidenden Direktors Bernhard Fischer. Noch bis zum 7. Februar sind im Mittelsaal unter anderem Goethes Reisepass von 1808, Schillers Schreibkalender von 1796, ein Brief Beethovens an Goethe, die Klavierfantasie „The Last Rose of Summer“ von der Hand Mendelssohn Bartholdys und Büchners Handschrift zum „Woyzeck“ zu sehen. Am 13. Februar, 17 Uhr, folgt der kleinen Schau die Eröffnung der ersten Jahresausstellung „Nietzsche komponiert. Notenmanuskripte aus dem Nachlass“.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-18 Uhr; Sa, So sowie an Feiertagen 11-16 Uhr, Goethe- und Schiller-Archiv | Jenaer Straße 1, der Eintritt ist frei.