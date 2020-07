Beim Actionpainting in der Schwungfabrik dominierte die Farbe Rot.

Weimar. Integrative Kinderfreizeit „einfach bunt!“ zu Gast in der Schwungfabrik

Ein Ferientag in Rot beim Actionpainting

Actionpainting in der Schwungfabrik stand am Mittwoch auf dem Programm der integrativen Kinderfreizeit „einfach bunt!“. Das Projekt möchte Kindern „Urlaub zu Hause schenken“, für die das sonst wahrscheinlich nur schwer möglich wäre. Eine Woche lang geht es um Spaß, Entdecken und Lernen in Weimar. Mit dabei sind Kinder von der Caritas Flüchtlingssozialarbeit, der Kindersozialarbeit aus dem Kramixxo, der Muslimischen Gemeinde und der Evangelischen Kirchengemeinde. Jeder Tag hat dabei seine eigene Farbe.