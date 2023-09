Ein Fest für Weimars Kinder

Weimar. Kinderhaus feiert 30-Jähriges am Samstag.

Bereits zum Weltkindertag am vergangenen Mittwoch ging es im Weimarer Kinderhaus hoch her. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums, welches das Kinderhaus rund um den 20. September mit drei Veranstaltungen begeht, versammelten sich am Mittwoch viele ehemalige Kinderhaus-Kinder in der Einrichtung in der Eduard-Rosenthal-Straße 10. Am 20. September 1993 öffnete das Kinderhaus erstmals seine Pforten.

Die große Geburtstagsfeier steht indes an diesem Samstag, 23. September an. Gefeiert werden soll dann mit einem 30-Meter-Kuchenbuffet, Tombola, DJ-Musik, Vereinen, Unterstützern und allen voran mit den Kindern. Los geht die Sause um 14 Uhr. Bis 18 Uhr soll der Geburtstag rund um das Kinderhaus gefeiert werden.