Ein Glas auf Wieland in Oßmannstedt

Oßmannstedt. Freundeskreise erinnern an den 287. Geburtstag in Oßmannstedt

Den 287. Geburtstag des Dichters Christoph Martin Wieland hat der Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums am 5. September traditionell im Wielandgut Oßmannstedt gefeiert. Die Weimarer erinnerten an Wielands Grab gemeinsam mit der Wieland-Gesellschaft Biberach an den Romancier, Versepiker, Journalisten, Kritikers und Übersetzers und legten anschließend Blumengebinde nieder. An der Veranstaltung nahm auch der Wissenschaftler, Wieland-Verehrer und Ehrenbürger von Oßmannstedt, Jan Philipp Reemtsma, teil.