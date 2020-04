Gruß von den Erzieherinnen der Kita Zwergenland an Kinder und Eltern.

Ein Gruß durch den Gartenzaun

Grüße durch den Gartenzaun schicken die die Erzieherinnen der Kindergartens Zwergenland in Neumark. „Bleibt gesund. Wir vermissen euch.“ schrieben die sieben Frauen auf ein Laken. Im Laufe der Corona-Wochen haben die Kinder mehrmals Post nach Hause bekommen, um so mit den Erzieherinnen in Kontakt zu bleiben. Sie freuen sich auf das Wiedersehen. Dann soll auch das große Weltraumfest gefeiert werden.