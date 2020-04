Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Kindergartengeburtstag ohne Kinder

„Dieses Jahr wird alles ein wenig anders, aber wir freuen uns auf ein großes Fest mit all unseren Kinder und Eltern, wenn die Krise vorbei ist“, sagt Anke Hoyer, Leiterin des Fröbelkindergartens Weimar, mit Blick auf den bevorstehenden Geburtstag des Namensgebers und Begründers des Kindergartens, Friedrich Fröbel. 238 Jahre wäre dieser am Dienstag, 21. April, nun geworden. Für gewöhnlich feiern die Fröbels das mit einem großen Familienfest. Es wird ganz im Sinne des Vaters aller Kindergärten gemeinsam unter anderem mit seinen Gaben gebaut, entdeckt, verstanden und gespielt. Diese Tradition fällt nun dieses Jahr zum allerersten Mal in der 34-jährigen Geschichte des Fröbelkindergartens aus.

„Es lässt sich nicht ändern, aber wir bleiben optimistisch. Wir haben viele schöne Ideen für die Kinder und werden den Fröbelgeburtstag in unserem Tiefurter Natur-Erlebnis-Garten mit Pauken und Trompeten nachfeiern!“, so die Leiterin. Das verwilderte Gartengrundstück am Rande von Tiefurt hatte der Förderverein des Kindergartens 2017 erworben, um die überaus beliebten Natur-Erlebnis-Tage unabhängig von anderen Ausflugszielen und Veranstaltungsstätten durchführen zu können. In den letzten Wochen sei dort viel passiert. Das Team des Kindergartens habe mit viel Eigenengagement die Gestaltung des Gartens vorangetrieben, sodass dieser nach Corona den Kindern, aber auch ihren Eltern in voller Pracht zu Gute kommen kann.

„Ja, es ist eine absolute Ausnahmesituation, aber ich bin überwältigt wie mein Team und unsere Kindergartenfamilien diese meistern“, meint Anke Hoyer. „Der Austausch untereinander und die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen, unsere Kaninchen und Meerschweinchen zu versorgen oder einfach ein paar liebe Worte und ein buntes Bild im Briefkasten zu hinterlassen, sind großartig!“ In schweren Zeiten steht man hier zusammen und füreinander ein, und sei es der Beutel mit frisch gepflücktem Löwenzahn am Kindergartentor. Die Vorfreude auf das Wiedersehen und die Einweihung des Natur-Erlebnis-Gartens zum nachgeholten Fröbelgeburtstag ist von allen Seiten riesig. Und mit etwas Glück hat das Warten auf den großen Tag bald ein Ende.