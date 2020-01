Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein „Knigge“ für das Berufsleben

Wie weiter nach der Schule? Diese Frage versuchten am Wochenende zahlreiche Familien für ihre Sprösslinge in der Bertuchschule zu beantworten. Unter ihrem Dach haben in Weimar das Berufliche Gymnasium und die Fachoberschule in der Röhrstraße 19 sowie die Berufsschule für die duale Ausbildung in Betrieb und Schule an der Ernst-Busse-Straße 2 ihren Platz. Zur Orientierung in allen Schulformen öffnet die Berufsschule stets am letzten Samstag im Januar ihr Gebäude an der Röhrstraße.

Mit dem Fach „Fit for Future“ konnten die Gäste dabei ein Wahlpflichtfach kennenlernen, das es in dieser Form bislang nicht gab. Lehrerin Sylvi Schleiermacher hat es mit Kolleginnen aus dem einstigen Tastschreiben weiterentwickelt, nachdem dieses Wahlpflichtfach der Sozial- und Rechtskunde zugeordnet wurde. „Eine lebensechte Vorbereitung auf die Zeit nach der Berufsausbildung“ wollte sie in diesem Fach vereinen, erläutert die Lehrerin. Sie musste nicht lange überlegen. Von der Steuererklärung, der Vorsorgevollmacht oder dem Organspenderpass erfahren die Schüler zwar in den Medien. Warum es diese Dokumente gibt, wie man sie erstellt oder ausfüllt, das mussten sie sich bislang aber selbst erschließen. Am Beispiel der Bewerbung für ein freies Jahr ging es um überzeugende Motivationsschreiben. Knigge-Regeln für Kleidung und Umgangsformen gehören beispielsweise ebenfalls zum Stoff für das Leben nach der Schule. Besonders stolz verwies Schulleiterin Martina Fiksel auch auf die Seminarfacharbeit von vier Gymnasiasten. Lukas Budde, Carl Gladitz, Julius Haupt und Pascal Staudt waren an der Erforschung von Kassibern aus dem sowjetischen „Speziallager Nr. 2“ auf dem Ettersberg beteiligt (unsere Zeitung am 22. Januar). Diese heimlichen Nachrichten waren oft die einzigen Informationen an die Angehörigen der Inhaftierten und geben heute Auskunft über die Situation im Lager. Die Schüler von Lehrerin Theres Gretscher konzipierten zudem eine Führung durch die Gedenkstätte für ihre Schule. Bei der Arbeit an den Originaldokumenten wurden sie von Kustodin Julia Landau betreut. Erste Ergebnisse dieser Forschungen stellte die Gedenkstätte bei der 13. Geschichtsmesse der Bundesstiftung Aufarbeitung in Suhl vor. Für die Besucher am Tag der offenen Tür machten solche Beispiele die Breite der Ausbildung an der Bertuch-Berufsschule deutlich, die mit 1137 Schülern und 68 Lehrern ohnehin eine der größten in Weimar ist. 163 Schülerinnen und Schüler hat die Fachoberschule, 175 das Berufliche Gymnasium. 799 Auszubildende besuchen die Berufsschule im Rahmen ihrer dualen Ausbildung.