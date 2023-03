Ein Kühlschrank steht im Walde

München/Bad Berka. Zum Start der Frühjahrsputz-Saison in und um Bad Berka entdeckten die Münchener bedenkliche Hinterlassenschaften.

Der Kleinste machte einmal mehr den Anfang. Als erster der Bad Berkaer Ortsteile rief München am vergangenen Samstag zum Frühjahrsputz. Dem Ruf von Kerstin Pölzing (parteilos), der Ortsteilbürgermeisterin, zum Reinemachen folgten 23 Helfer – klingt überschaubar, macht in München allerdings mehr als ein Viertel aller Einwohner aus.

Zu tun gab es reichlich – insbesondere in Sachen Grünpflege und beim Laubharken auf Wegen und am Straßenrand. Dank handwerklich begabter Ortsansässiger konnten auch die Holzverkleidungen der Blumenkästen an der Hauptstraße ansehnlich aufgearbeitet werden. Gar nicht ansehnlich war indes die Menge an Müll, die die Münchener in der Landschaft sammelten. Gleich mehrere alte Autoreifen und sogar einen Kühlschrank schleppten sie aus dem Wald. Der Bauhof der Stadt Bad Berka unterstützt nun bei der Abfuhr des Unrates und beim Entsorgen. Als Lohn für die Mühen gab es zum Mittag an der Zufahrt zur Kleingartenanlage ein geselliges Beisammensein am Bratwurstrost.

Die Kurstadt hat in diesem Jahr in München darüber hinaus mehr vor, als den Frühjahrsputzern einen Imbiss zu spendieren. Die Bewohner des EKW-Blockes an der Adolf-Tegtmeier-Allee sollen endlich zu geordneten Parkplätzen kommen. Zwar können auf der schmalen Fläche am Wohnblock lediglich 14 Stellplätze für die insgesamt 25 Mietparteien geschaffen werden, in einem Ort, in dem nahezu jeder Quadratmeter Privatland ist, sei das jedoch besser als nichts, betont die Pölzing. Ebenfalls in diesem Jahr will die Stadt im Auftrag des Freistaates und auf dessen Kosten die Planung voranbringen, um von der Zufahrt zum alten Sprengstoffwerk die Münchener Ortslage an den Ilmtal-Radweg anzubinden. Bisher muss für die letzten Meter die Landesstraße herhalten.