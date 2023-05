Ramón Seliger über eine Geste, die manchen schwer zu fallen scheint.

Es gibt nichts Schwierigeres als einen anderen Menschen zu kritisieren. Höchstes: einen anderen Menschen zu loben. Das fällt vielen tatsächlich noch schwerer. Frei nach dem Motto: „Nicht geschimpft ist genug gelobt.“ Oder immer wieder gerne: „Wenn ich nichts sage, schmeckt’s.“ Im Grunde genommen gehört auch folgender Spruch dazu: „Da kann man nichts sagen.“

Bloß nicht zu sehr loben! Nicht dass es dem anderen noch zu Kopf steigt. So ein Quatsch! Studien zeigen deutlich: Wer gelobt wird, geht zufriedener und sogar gesünder durchs Leben. Ein Lob fördert nachweislich die Motivation und den Erfolg bei zukünftigen Aufgaben. Um das zu wissen, brauchen wir im Grunde keine Studie. Wir erleben es am eigenen Leib: Ein Lob tut gut! Ein Lob beflügelt und macht Mut. Ein Lob verändert den Blick auf die Welt. Gut so!

Einmal nicht auf das Schlechte und den Mangel blicken. Einmal nicht hervorheben, was alles nicht geht. Loben und dankbar sein für das, was geht. Ein Lob auf den Bäcker und die Brötchen am Morgen. Ein Lob auf die Grünen Damen, die im Klinikum Patienten besuchen, sich Zeit nehmen und zuhören. Ein Lob auf Ehrenamtliche, die sich im Fußballverein und in der Kirche für Kinder und Jugendliche einsetzen. Ein Lob auf Menschen in der Pflege. Ein Lob auf Menschen, die an diesem Wochenende arbeiten gehen, um anderen das Leben lebenswert zu machen. Ein Lob auf Menschen, die Verantwortung tragen in unserer Stadt und der Gesellschaft. Ein Lob auf die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die sich intensiv mit Gott und ihrem Glauben beschäftigt haben und an diesem Sonntag in der Jakobskirche konfirmiert werden.

Ein Lob auf Gott, der uns das Leben und die Freude daran geschenkt hat und die Gabe, andere Menschen zu loben. Es tut gar nicht weh, aber es kann viel verändern. Probieren Sie es doch einfach einmal aus.

Ramón Seliger ist Rektor und Geschäftsführer der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein.