Ein Stück Neuseeland in Weimar

Weimar Arthur Reinhard Böhner und Elias Johannes Mathison singen und schreiben über ihr Sehnsuchtsland

Eine literarische-musikalische Reise nach Neuseeland soll der Nachmittag mit Arthur Reinhard Böhner und Elias Johannes Mathison am Samstag, 6. Januar, in der Literaturetage werden. Ab 16 Uhr liest Arthur Reinhard Böhner aus Vippachedelhausen aus seinen Kurzgeschichten über die Maori, berichtet von den Nöten der Einwanderer, von der Natur und von den modernen Freizeitvergnügen der Kiwis. Böhner lebte selbst auf der Südinsel und reist heute oft dorthin.

Dort geboren wurde Elias Johannes Mathison 2005. Er wohnt in Auckland und tritt als Solist, mit seiner Band oder in der Band seines Vaters auf. Er spielt selbstgeschriebene Lieder, die die Gefühlswelt junger Menschen in seiner Heimat widerspiegeln.