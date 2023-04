Ein Tag ohne Schabernack

Michael Grübner fürchtetum die Zukunft des Aprilscherzes

Und, wurden Sie dieses Jahr in den April geschickt? Mein Sonnabend war nicht komplett humorbefreit, aber so richtig auf den Arm genommen hat mich diesmal niemand, zumindest so, dass es mir aufgefallen wäre. Das macht mir fast schon ein bisschen Sorgen: Ist der Aprilscherz in ernsten Zeiten von Klimawandel, Krieg in Osteuropa und Inflation eine gefährdete Spezies? Gar am Aussterben?

Was haben manche Redaktionen unserer Zeitung in den wilden Neunzigern manchmal für einen Aufwand betrieben, um die Leser an diesem Tag zu veräppeln? Ich sehe heute noch die strahlenden Gesichter der Bauarbeiter, die bei Erdarbeiten an der Autobahn auf das Bernsteinzimmer gestoßen sein sollten – brillant. Ein Kollege in Apolda dachte sich später mal die Geschichte aus, dass die Tiefgarage des Hotels für ein Liquid-Sound-Kunstprojekt geflutet werden sollte. Was haben wir gelacht.

Dass die Zeitung in Zeiten wie diesen auf solchen Schabernack verzichtet, versteht sich wohl von selbst. Aber so von Mensch zu Mensch hätte ich mir ein bisschen mehr Scherz vorstellen können.