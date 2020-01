Ein unauffälliger Global Player aus Tannroda

Mit einer Live-Schaltung zur „Lounges“-Messe für Reinraum-Konzepte in Karlsruhe verblüfften die Verantwortlichen der Firma Edelstahlbau Tannroda (EST) den Thüringer Ministerpräsidenten. Bodo Ramelow (Die Linke) bekam so per Skype nicht nur einen mobilen Produktionsbehälter für die Pharma-Industrie in Aktion zu sehen. Sondern auch die weltweit einzigartige Funktion, dass die Kunden über ein cloudbasiertes System in Echtzeit sehen können, was in ihrer Anlage gerade passiert – etwa welche Flüssigkeitsmenge sich darin befindet oder mit welcher Umdrehungszahl die Rotation läuft.

Ramelow zeigte sich beeindruckt und fühlte sich in seiner Grundüberzeugung bestätigt: „Oftmals glaubt mir keiner, wenn ich erzähle, was hier in Thüringen im Hightech-Bereich passiert. Darin sehe ich die Zukunft: Forschung und Entwicklung in den Bereichen, die wir können.“ EST hat das Monitoring-System für seine mobilen Pharma-Anlagen zusammen mit dem Ilmenauer Sensorik-Spezialisten Kompass GmbH entwickelt, „in wahnsinnigem Tempo“, wie deren mit anwesender Chef Olaf Mollenhauer schilderte. „Drei Monate von der Idee zum Prototypen.“ Wobei ihn am meisten beeindruckt habe, so der Ilmenauer, „dass ein Unternehmen dieser Größe sich der Digitalisierung stellt“.

Denn EST hat mit aktuell 28 Mitarbeitern (davon vier Azubis) eine überschaubare Größe und will diese nicht wesentlich erweitern. Den größten Teil des Teams bilden zwölf Schweißer, hoch qualifiziert mit mehr als 30 Zertifikaten. Öffentlich tritt der Betrieb eher selten in Erscheinung. Auf dem Gelände an der Bundesstraße, direkt gegenüber vom Tannrodaer Bahnhof, gründeten Landwirte der Region im Jahr 1891 eine Molkereigenossenschaft, die zu DDR-Zeiten Teil des Milchkombinates Erfurt wurde. 1991 ging der Betrieb an die Mack-Gruppe, einen Spezialisten für Zerspanungstechnologie. 2003 kaufte ihn die Familie des Freiherrn von Jungenfeld und hat den Umsatz seitdem fast verdreifacht.

Ihren meisten Umsatz macht die Firma mit Anlagen für die pharmazeutische Industrie, Einzelstücke oder Kleinstserien exakt nach den Wünschen des Kunden. Sie produziert aber auch hochpräzise Messkörper und exportiert sie weltweit. Für das Geschäftsfeld „Dokumenten-Erhalt“ gibt es einen prominenten lokalen Kunden: Für die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek der Klassik-Stiftung Weimar war deren Abteilungsleiter Bestandserhaltung/Sondersammlungen vor Ort und zeigte Bodo Ramelow ein vom Brand 2004 beschädigtes und mit Tannrodaer Technik restauriertes Buch, „Naturgeschichte der vierfüßigen Tiere“ von 1783, unter anderem hatte Goethe sich das Werk damals ausgeliehen. Unter anderem mit „Anfasergeräten“, die das Material schwer beschädigter Seiten ergänzen und diese wieder normal nutzbar machen, hat die Restaurationswerkstatt der Stiftung in Legefeld seit 2008 bereits 900.000 Buchseiten restauriert.