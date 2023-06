Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Weimar-West

Weimar. Am Freitagabend musste die Feuerwehr nach Weimar-West ausrücken. Hier hatten mehrere Brandmelder in einer Wohnung Alarm gegeben. Ein Mann wurde verletzt.

In Weimar brannte am Freitagabend in der Prager Straße eine Wohnung. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Weimar schrillten mehrere Rauchmelder aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging zur Lageerkundung vor. In einer Wohnung wurde ein Kleinbrand festgestellt, welcher bereits durch den Bewohner gelöscht wurde.

Der Bewohner erlitt dabei eine Rauchgasintoxikation und leichte Verbrennungen. Er kam mit einem Rettungswagen und einem Notarzt in das Klinikum Weimar. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Weimar auch die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Mitte. Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

