Ein Vierteljahrhundert als Botschafter der Stadt auf Reisen

„Bis jetzt gibt es keine Absagen.“ Das unterstrich Bürgerreisen-Organisator Hartmut Eckhardt am Freitag am Rande eines Film-Drehs zu 25 Jahre Bürgerreisen im Weimarhallenpark. „Alles ist offen“, sagte er. „Alles Gute für die nächsten 25 Jahre“, wünschte Oberbürgermeister Peter Kleine, der die einleitenden wie die abschließenden Worte des Jubiläumsfilms sprach. Zuvor aber gratulierte der Stadtchef einem anderen Jubilar mit einem Blumenstrauß: Bodo Beberhold, einer der treuesten Bürgerreisenden, feierte am Freitag seinen 80. Geburtstag.

Der Film wird 25 Jahre Weimarer Bürgerreisen Revue passieren lassen. Kameramann Tristan Vostry nahm die rund 25 langjährigen Bürgerreisenden auf den Terrassenstufen der Weimarhalle, und OB Peter Kleine in den Blick. „25 Jahre sind ein Grund, zurückzublicken, aber auch nach vorn zu schauen“, betonte der OB. Ein Vierteljahrhundert als Botschafter der Stadt unterwegs. Mit der Jubiläumsbürgerreise werden rund 8000 Weimarer Bürgerreisende seit 1995 insgesamt 67 Städte in 24 Ländern besucht haben. „Eine wunderbare Tradition, die beibehalten werden muss“, versprach Peter Kleine dem Projekt seine volle Unterstützung und sandte an alle ein Signal, dass es weitergehen muss.

Ob die Jubiläumsreise vom 3. bis 14. September nach Irland über Belgien und England stattfinden kann, ist angesichts der Corona-Pandemie derzeit völlig offen. „Ich drücke die Daumen“, meinte der OB. Die Reise ist mit 200 Mitreisenden seit langem ausgebucht. „Wir sagen nicht ab. Noch haben wir allen Grund zu hoffen, dass wir es hinkriegen“, betonte Hartmut Eckhardt. Im November 1995 war die 1. Weimarer Bürgerreise mit einem Sonderzug und 850 Bürgerreisenden nach Siena gestartet.