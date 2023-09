„Ein Volksfeind“ feiert am Samstag Premiere im Weimarer DNT

„Ein Volksfeind“ feiert am Samstag, 30. September, im Deutschen Nationaltheater in Weimar Premiere: Philipp Otto als Dr. Thomas Stockmann und Dascha Trautwein als Bürgermeisterin Petra Stockmann.

Weimar. Ibsen-Klassiker in neuem Gewand und im Großen Haus des Weimarer DNT. Es geht um die Frage, ob alles Wahre an die Öffentlichkeit muss?

Als erste Schauspiel-Premiere der neuen Spielzeit bringt das DNT ein Gesellschaftsdrama nach Henrik Ibsen auf die große Bühne: In der Regie von Hermann Schmidt-Rahmer kommt am Samstag, 30. September, 19.30 Uhr, „Ein Volksfeind“ ins Große Haus.

Die berühmte Geschichte über den eigenwilligen Idealisten Thomas Stockmann, der an der Wirklichkeit scheitert, versetzt Hermann Schmidt-Rahmer in einer eigenen Neubearbeitung mitten hinein in die gesellschaftliche Realität unserer Gegenwart: Als im Thermalwasser einer kleinen Kurstadt Verunreinigungen entdeckt werden, will der konservative Amtsarzt Dr. Thomas Stockmann – gespielt von Philipp Otto – diese im Namen der Wahrheit sofort öffentlich machen. Seine Schwester, die ökoliberale Bürgermeisterin Petra Stockmann und gespielt von Dascha Trautwein, befürchtet jedoch eine nicht abschätzbare Rufschädigung für die Stadt, sollte der Skandal herauskommen.

Es entbrennt ein unversöhnlicher Konflikt zwischen den Geschwistern, der am Ende sogar die öffentliche Sicherheit bedroht…

Für die Premiere gibt es noch Karten auf der Webseite des Theaters unter www.nationaltheater-weimar.de. Die nächsten Vorstellungen sind am 6., 22. und 23. Oktober sowie am 3. und 19. November und am 27. Dezember.