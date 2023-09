Ein wütender Ex und rosa Farbe am Rathaus: Die Polizeimeldungen aus Weimar

Weimar. Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch in Weimar rosa Farbe vor dem Rathaus verteilt. Und in Weimar-Nord reagierte ein Mann aggressiv auf eine Trennung. Diese und weitere Meldungen aus Weimar:

Schlecht verkraftet hat am Mittwochmittag ein 35 Jahre alter Mann die Nachricht einer 30-Jährigen, dass sie die Beziehung mit ihm beenden möchte. Anstatt die Wohnung in Weimar-Nord nach der Trennung zu verlassen, habe er vehement ein Gespräch eingefordert, schreibt die Polizei in einer Meldung. Die 30-Jährige drohte damit, die Polizei zu rufen. Das machte den Mann offenbar nur noch wütender, so dass er ihr das Handy aus der Hand nahm und die Frau dabei leicht verletzte. Anschließend drohte er damit, die Wohnungstür einzutreten und verließ mit ihrem Handy den Ort des Geschehens.

Rosa Farbe am Rathaus verkippt

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag ein mit rosa Farbe gefülltes Glas offenbar absichtlich im Bereich der Rollstuhlrampe des Weimarer Rathauses auf den Boden geworfen. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, verteilte sich die Farbe daraufhin, konnte aber zu großen Teilen rückstandslos entfernt werden. Farbkleckse am Geländer und im unteren Bereich der Hausfassade benötigten demnach einen höheren Aufwand. Den Schaden schätzen die Beamten auf 250 Euro. Der unbekannte Mann entfernte sich vom Tatort. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Zusammenstoß mit Waschbär

Einen Unfall mit einem Waschbären hatte am Mittwochabend ein 49-Jähriger. Der Mann war auf der B7 aus Richtung Weimar kommend unterwegs, als er kurz nach dem Ortsausgang Weimar auf das Tier traf. Der Waschbar überlebte den Aufprall nicht, am Auto entstand Sachschaden.

