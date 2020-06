Weimar. „Ausblick mit Einblick“ in die neue Spielzeit läuft im Internet. Neues Theatermagazin „Schauplatz“ ersetzt mit vier Ausgaben das Spielzeitbuch

Einblick in DNT-Programm per Video

Der „Ausblick mit Einblick“ auf die neue Saison hat am DNT Tradition. Eigentlich begrüßt Generalintendant Hasko Weber dabei Interessierte an einem Sonntagvormittag im Großen Haus. Doch auch diese Veranstaltung kann coronabedingten wegen der Einstellung des regulären Spielbetriebs bis 31. August nicht stattfinden. Daher gibt es in diesem Jahr eine Online-Ausgabe des beliebten Formats, die ab sofort auf der Internetseite von DNT und Staatskapelle zu sehen ist.

Im Gespräch mit Hasko Weber stellen Chefdramaturgin Beate Seidel, Operndirektor Hans-Georg Wegner und Orchesterdirektor Nils Kretschmer die Pläne für die Spielzeit 2020/2021 mit dem Motto „Offene Herzen“ vor. Dazwischen gibt es Einspieler mit künstlerischen Beiträgen. Verbunden mit dem Video gibt es eine Übersicht aller Neuproduktionen und Konzerte.

Ein gedrucktes Spielzeitbuch erscheint nicht, stattdessen am 29. Juni das neue Theater- und Konzertmagazin „Schauplatz“, das in vier Ausgaben durch die Spielzeit führt und die Möglichkeit bietet, kurzfristiger auf mögliche Veränderungen für den Spielbetrieb zu reagieren.

