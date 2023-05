In mehreren Wohnungen entstand ein Wasserschaden (Symbolbild).

Einbrecher fluten Wohnung und sorgen für Wasserschaden in Blankenhain

Blankenhain In Blankenhain im Weimarer Land haben Einbrecher eine Wohnung unter Wasser gesetzt. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro.

Zwischen Samstag und Sonntag sind Unbekannte in eine leerstehende Wohnung in der Christian-Speck-Straße in Blankenhain eingebrochen.

Wasserschaden in mehreren Wohnungen

Laut Angaben der Polizei öffneten sie in der Küche ein Echventil. Das ausströmende Wasser habe dann die gesamte Wohnung überflutet. Dadurch entstand in mehreren Wohnungen ein Wasserschaden.

Mieter hatten zwar in der Nacht Geräusche wahrgenommen, dem aber keine weitere Beachtung geschenkt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.