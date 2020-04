Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher im Eisenbahnmuseum - Randalierende Kinder - Unfall mit Linienbus

Einbrecher im Eisenbahnmuseum

Am Donnerstagvormittag kam es in der Eduard-Rosenthal-Straße zu einem unbefugten Betreten des Eisenbahnmuseums durch einen 15-jährigen Jungen. Als er auf einen Eisenbahnwaggon kletterte, konnte er von einem Mitarbeiter der Anlage gestellt und an die hinzugezogene Polizei übergeben werden. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde erstattet.

Garage durchwühlt

Zu einem Garageneinbruch wurde die Polizei am frühen Morgen in die Weimarer Industriestraße gerufen. Der 54-jährige Geschädigte bemerkte gegen 7 Uhr, dass seine Garage gewaltsam geöffnet wurde. Der oder die Täter entfernten die Schrauben der Beschläge des Garagentors und konnten so ins Innere gelangen. Hier wurde alles durchwühlt, welche Gegenstände mitgenommen wurden, kann der Geschädigte noch nicht sagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro.

Unfall mit Linienbus

Ein Unfall mit einem Linienbus ereignete sich 11:45 Uhr in der Buttelstedter Straße in Weimar auf Höhe der JET-Tankstelle. Der 55-jährige Busfahrer fuhr regulär auf der Busspur in Richtung Rießnerstraße. Auf Höhe der Tankstelle bog der 74-jährige Fahrer eines Mitsubishi, der in selber Richtung fuhr, nach rechts ab. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Bus wurde beschädigt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Corona-Einschränkungen missachtet

Zu einer Ansammlung von mehr als zwei Personen, welche nicht den Ausnahmeregeln unterliegen, kam es am frühen Abend im Kirschbachtal. Die Polizei und das Ordnungsamt kontrollierten hier sechs Personen, die sich nicht an die Abstandsregelungen hielten. Gegen die Personen wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet.

Randalierende Kinder in Apolda gestellt

Zwei Kinder stellte die Polizei in Bad Sulza, L.-Braille-Straße, fest, welche Sachbeschädigungen, Hausfriedensbruch und Diebstähle in verschiedenen Gärten in der Umgebung begangen haben. Es wurden mehrere kleine Gartengeräte bei den Kindern festgestellt, welche noch keinem Tatort zugeordnet werden können. Der bisher festgestellte Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.