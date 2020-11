Weimar. Der Geschäftsführer des „Dorotheenhofs“ Weimar ist in den frühen Morgenstunden durch die Alarmanlage geweckt worden. Tatsächlich waren mehrere Personen im Hotel.

Einbruch: Diebe steigen in „Dorotheenhof“ in Weimar ein

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es in den frühen Donnerstagmorgenstunden gegen 3.45 Uhr am Hotel „Dorotheenhof“ in Weimar gekommen. Geweckt durch die Videoüberwachung informierte der Geschäftsführer die Weimarer Polizei. Im Gebäude waren mehrere Personen, die die Räumlichkeiten durchsuchten. Mehrere Streifenwagen rückten aus, das Gelände wurde zunächst umstellt und Unterstützungskräfte aus Jena angefordert.

Tatsächlich war im Innenhof die Tür eines Wintergartens aufgehebelt worden. So waren die Täter also ins Gebäude gelangt. Die zwischenzeitlich eingetroffene Kriminalpolizei sicherte nun Spuren. Auch die Aufzeichnungen der Überwachungskameras, auf denen zwei männliche Personen zu erkennen sind, wurden sichergestellt.

Da der Alarm bereits um 3.20 Uhr ausgelöst worden war, die Polizei aber erst um 3.45 Uhr informiert wurde, hatten die Täter das Gebäude bereits durch ein Fenster verlassen und konnten flüchten. Ob etwas aus dem Hotel gestohlen wurde, wird derzeit geprüft.

