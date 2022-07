Eine Bio-Molkerei im Raum Weimar – ist das zu schaffen?

Betriebsbesichtigung in Schoppendorf nach dem Informations- und Netzwerktreffen.

Weimar. Die Landgut Weimar Bio GmbH arbeitet mit Kooperationspartnern an regionaler Vermarktung. Das ist der Stand des Vorhabens:

Gibt es die Chance für eine regionale Milchverarbeitungsstätte im Raum Weimar? Darüber haben am Dienstag Landwirte, Gastronomen, Vertreter ökologischer Verbände und Initiativen sowie Vertreterinnen der Thüringer Aufbaubank beraten. Sie waren Gäste der Landgut Weimar Bio GmbH in Schoppendorf.

Der vor zwei Jahren gegründete Erzeuger von Bio-Milch ist Kooperationspartner des Projektes „Bio-Milch kann mehr…“. Inzwischen hat die Tochter der Landgut Weimar eG mit der Herzgut-Molkerei ihren Vertragspartner in erträglicher Entfernung verloren. Statt 40 Kilometer muss der Bio-Betrieb seine Milch zur Verarbeitung jetzt rund 200 Kilometer fahren. „Wenn wir die Milch in der Nähe verarbeiten können, wäre das natürlich Gold wert“, weiß Schoppendorfs Betriebsleiterin Hannah Scharfstädt.

Da war es gut, dass die Kooperationspartner bereits über Strukturen für regionale Verarbeitung und Vermarktung reden. „Damit greifen wir aktuelle Herausforderungen auf“, sagt Ute Baumbach vom Verein Gäa. Es gehe beispielsweise um Transportwege, fehlende Verarbeitung in der Region und explodierende Energiepreise. Seit November vergangenen Jahres erzeugt der Betrieb im Schoppendorfer Stall Bio-Milch von seinen 150 Milchkühen. Da die Milch momentan nach Sachsen-Anhalt fährt, liegt die Suche nach regionaler Verarbeitung nahe.

Die Projektgruppe setzt sich das Ziel, eine handwerkliche Milchverarbeitung in Genossenschaftsform zu schaffen. Das steht unter dem Arbeitstitel „Gründung einer Bürgermolkerei“, befindet sich allerdings noch in der konzeptionellen Phase. Konkreter ist die Milchtankstelle am Stall. Sie hält täglich frische Rohmilch und pasteurisierte Milch für den Endverbraucher bereit. Und sie belohnt Besucher mit einem Blick auf die grasenden Kühe und einem Schwall Stallluft.