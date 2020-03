Auch das Bienenmuseum an der Ilmstraße in Oberweimar hat geschlossen.

Eine Kulturstadt ohne öffentliche Kultur

„Als Reaktion auf den Entschluss der Klassik-Stiftung, bis auf Weiteres alle Museen und Einrichtungen mit Besucher- und Benutzerverkehr zu schließen, haben uns – beispielsweise über die sozialen Medien – ausschließlich positive Rückmeldungen erreicht“, teilte Katharina Decker für die Klassik- Stiftung Weimar mit. Die Besucher äußerten Verständnis und werteten den Schritt als angemessene und richtige Reaktion. Aktuell befasse sich die Klassik-Stiftung mit den Möglichkeiten, „für die Phase, in der ein Besuch der Häuser nicht möglich ist, digitale Präsentationen anzubieten“. Intern laufe momentan der reguläre Dienstbetrieb der Klassik-Stiftung in einer der Situation angepassten Weise weiter. Dabei bietet die Stiftung ihren Mitarbeitern nach Möglichkeit die Arbeit von zu Hause aus an. Aktuell befinden sich nach Angaben aus dem Pressebüro zwei Mitarbeiterinnen der Stiftung in häuslicher Quarantäne.

„Wir sehen es grundsätzlich als wichtig an, alles zu unterstützen, was die Pandemie eindämmt“, unterstreicht Alf Rößner, Direktor des Stadtmuseums. Vielleicht bewirke die Krise auch, dass Museen wieder verstärkt wahrgenommen werden und erkannt wird, welchen Stellenwert Kultur hat. Er vertraue darauf, dass mit „gesundem Augenmaß klug gehandelt“ werde. Es sei eine völlig neue Erfahrung. „Weimar ohne öffentliche Kultur – das ist eigentlich undenkbar.“ Doch am Ende gehe es auch darum, die Schwächeren zu schützen. Vom Museum verlangt die Schließung aber auch, Fristen für Leihgaben zu verlängern. Es sei eine Ausnahmesituation. Bei der Weimarer Mal- und Zeichenschule haben die Mitarbeiterinnen derzeit alle Hände voll zu tun. Rund 350 Kursanten wurden per Rundmail oder auch telefonisch über die Einstellung des Kursbetriebs informiert. „Die Reaktionen sind sehr verständnisvoll“, sagt Anne Stechert. Das Büro sei von Montag bis Donnerstag weiterhin zwischen 9 und 15 Uhr besetzt, um die anstehende Arbeit zu erledigen. Dazu gehöre auch die Vorbereitung des neuen Programms für das Herbstsemester. Fest steht bereits jetzt: Die Kunstreise nach Dresden werde vom 25. April auf September verschoben. Zum Schutz und als vorsorgliche Maßnahme finden in den künstlerischen Bereichen des DNT bis auf Weiteres keine Proben statt. Wie Pressesprecherin Susann Leine weiter mitteilt, werde die Arbeit in allen anderen Abteilungen auf die Erledigung aktuell erforderlicher beziehungsweise betriebsnotwendiger Aufgaben beschränkt. Von der Einstellung des Spielbetriebs unmittelbar betroffen ist am 31. März auch die nächste Schauspielpremiere, der Doppelabend „Junk / 7 Minuten“ im E-Werk Weimar, die nun verschoben werden muss. Darüber hinaus berät die Theaterleitung in nächster Zeit über weitere notwendige Anpassungen und Änderungen im Spielplan nach dem 19. April bis zum Ende der Spielzeit. Beim DNT-Besucherservice glühen die Drähte. Die Reaktionen der Besucher seien überwiegend verständnisvoll. So werde vom Angebot der Rückerstattung bereits bezahlter Karten für alle abgesagten Vorstellungen bis 19. April Gebrauch gemacht. Viele nutzen auch die Möglichkeit, ihre Karten gegen einen Gutschein einzutauschen, informiert Susann Leine. Alle Besucher, die Karten für eine der mehr als 50 Veranstaltungen der kommenden Wochen gekauft oder reserviert haben, und auch die Abonnenten werden nach und nach kontaktiert. Wegen des großen Bearbeitungsaufwands wird um Geduld und Verständnis gebeten. Die Theaterkasse und der Besucherservice bleiben bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiterinnen stehen aber von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr sowie samstags zwischen 11 und 18 Uhr telefonisch unter 03643/755 334 oder E-Mail: service@nationaltheater-weimar.de zur Verfügung. Der Benutzerbereich der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar bleibt aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Über alle organisatorischen Fragen halte die Homepage www.uni-weimar.de/ub auf dem Laufenden, teilte Bibliotheksdirektor Frank Simon-Ritz mit. Während der Zeit der Schließung entstehen keine Mahngebühren. Entliehene Bücher und DVDs sind nach Ablauf der Leihfrist durch die Nutzer selbst zu verlängern. Die Anzahl der Verlängerungen sind von 3 auf 10 erhöht worden.