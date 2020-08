Weimar. Der Freistaat Thüringen fördert die Digitalisierung der Verwaltung in Weimar zu 50 Prozent

Mit Fördermitteln in Höhe von 925.063 Euro unterstützt der Freistaat die Einführung der elektronischen Akte in der Weimarer Verwaltung. Einen Bescheid nach der Thüringer EGovernment-Förderrichtlinie nahm Oberbürgermeister Peter Kleine am Mittwoch vom Leiter des Kompetenzzentrums Verwaltung 4.0, Norman Müller, entgegen.