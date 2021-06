Eine Neuinfektion in Weimar

Alle 772 Antigen-Schnelltests auf Sars-Cov-2 am Samstag in Weimar zeigten dieses negative Testergebnis.

Weimar. Die 7-Tage-Inzidenz sank in Weimar weiter und wurde am Sonntag mit 12,26/100.000 Einwohner angegeben.

Eine neue Corona-Infektion meldet das Weimarer Gesundheitsamt am Sonntag. Die Ansteckungsursache ist unklar. Damit liegt die Zahl der aktuell Infizierten bei 26. Davon werden fünf Patienten im Klinikum behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz (lt. RKI) sank weiter auf derzeit 12,26/100.000 Einwohner. Bis zum 4. Juni lag Weimar fünf Tage in Folge unter der Inzidenzmarke von 35. Daher treten heute, am 6. Juni, weitere Lockerungen in Kraft. In den städtischen Testzentren wurden am Samstag 772 Schnelltests durchgeführt, davon war keiner positiv.