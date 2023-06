Eingebüßtes Polster

Gerald Müller überdie Freude auf den Dienstag

Ich bin begeisterter Saunagänger. Vorzugsweise in Legefeld, hin und wieder auch in Sohnstedt. Am meisten mag ich die Blockhütten, die fast 100 Grad bieten, die gefühlte Steigerung bei heißen Aufgüssen mit kräftigem Wedeln nehme ich gern hin.

Irgendwie hatte ich in den letzten Tagen das Gefühl, dass mich das Training im geschlossenen Raum widerstandsfähiger macht gegen hohe Temperaturen im Freien. Doch an diesem Montag war ich aus verschiedenen Gründen mehr als gewohnt ins Schwitzen gekommen. Deshalb habe ich über den Wochenstart auch etwas geflucht. Eine Studie der Universität Leipzig hat herausgefunden, dass bereits der Beginn der Arbeitswoche an unseren Energiereserven nagt. Es besteht da schon die Gefahr, dass das angelegte Vitalitätspolster vom Wochenende am Montag zu großen Teilen eingebüßt wird.

Insofern freue ich mich auf diesen Dienstag oder am besten bereits auf das Wochenende, wenn die Fitness wieder hergestellt werden kann. Vielleicht ja auch mit Sauna. Ich gestehe, dass mir 90 Grad am Ofen jedenfalls lieber sind als 30 im Schatten. Montags ohnehin.