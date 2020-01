Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eingeschränkte Ämteröffnung

Der personelle Engpass in Weimars Straßenverkehrsbehörde zieht auch im neuen Jahr verkürzte Öffnungszeiten nach sich. Bis auf weiteres kann die städtische Behörde pro Woche nur zwei Sprechzeiten anbieten: jeweils dienstags von 13 bis 18 und donnerstags von 9 bis 12 Uhr.

Auch im Weimarer Amt für Familie und Soziales stehen in diesem Monat Einschränkungen an. Dessen Abteilung für Asylbewerberleistungen bleibt vom 13. bis zum 24. Januar für den Publikumsverkehr geschlossen. Die telefonische Erreichbarkeit sei in diesem Zeitraum ebenfalls eingeschränkt. Die Stadtverwaltung nannte hierfür „organisatorische Gründe“. Die Bearbeitung und Beratung in dringenden Angelegenheiten sei allerdings sichergestellt.