Einkaufsfahrt mit 3,4 Promille – Falsche Spendensammler unterwegs: Die Meldungen der Polizei für Weimar

Die Polizei in Weimar erwischte einen Autofahrer mit knapp 3,4 Promille (Symbolbild)

Weimar. Am Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr erhielt die Weimarer Polizei die Information,dass sich ein alkoholisierter Pkw-Fahrer auf den Weg ins Kaufland in der Humboldtstraße gemacht hätte.

Wieder zu Hause angekommen, erhielt der Mann Besuch von der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,37 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und ordnete eine Blutentnahme im Kraknenhaus an.

Betrunkener Radfahrer auf dem Markt

Am Dienstagabend gegen 20.55 Uhr kontrollierte die Polizei in Weimar auf dem Markt einen Radfahrer. Hier führte der Atemalkoholtest zu einem Ergebnis von 1,82 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Falsche Spendensammler unterwegs

Gestern Mittag informierte ein Bürger die Polizei in Weimar,dass an seiner Haustür in der Bodelschwinghstraße eine männliche Person um Spenden im Auftrag einer Hilfsorganisation für behinderte Menschen gebeten habe.

Nachdem ihm die Ehefrau zehn Euro übergeben hatte, meinte der vermeintliche Spendensammler, dass dies zu wenig wäre. Es sollte schon ein Betrag zwischen 20 und 40 Euro sein. Die Frau gab ihm weitere zehn Euro und verlangte einen Ausweis. Daraufhin entfernte sich der Mann in Richtung Jenaer Straße.

Ein weiterer Spendensammler trat gegen gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Damaschkestraße auf. Hier wurde eine Dame um eine Spende für Hörgeschädigte gebeten. Die Frau wollte zehn Euro spenden, hatte aber nur einen 50-Euro-Schein. Der Mann sagte, dass er das Geld im Markt wechseln würde, nahm den 50-Euro-Schein und verschwand.

