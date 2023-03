Weimar. Muslimische Gemeinde „Haus des Orients“ richtet die Tradition am Goetheplatz aus.

Der Fastenmonat Ramadan hat für Muslime weltweit und auch in Weimar begonnen. An einem Fastenbrechen mit der muslimischen Gemeinde „Haus des Orients“ können Interessierte am Freitag, 31. März, ab 19.30 Uhr im Mon Ami teilnehmen, so Pfarrer Ramón Seliger. Geboten werde ein besonderer Abend mit guten Begegnungen und kulinarischen Highlights. Anmeldung unter : .