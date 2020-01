Die Berufsfeuerwehr hat zum Jahresende ihr neues Tanklöschfahrzeug in Dienst gestellt. OB Peter Kleine übergab den Fahrzeugschlüssel symbolisch an Daniel Ferrand.

Einladung zur Dienstschicht bei der Feuerwehr Weimar

Mit der Stadtentsorgung war er bereits unterwegs. In diesem Jahr will Weimars Oberbürgermeister nun auch eine Schicht bei der Berufsfeuerwehr absolvieren. Die Zusage dafür entlockte ihm die Wachabteilung B zum Jahresende.

Peter Kleine hatte der Wachabteilung von Schichtleiter Frank Heß, die in diesem Jahr die Schichten am ersten Weihnachtstag und am Neujahrstag absolvierte, symbolisch das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. Bei dieser Gelegenheit merkte Sascha Eilenstein an: Der OB zeige immer viel Interesse für die Feuerwehrarbeit. „Aber keine Auskunft könne so viel Einblick geben wie eine richtige Dienstschicht..“ Deshalb würde er es gut finden, wenn der OB die Wachabteilung B mal eine Schicht lang begleite.

Eine solche Einladung – obendrein an einem Feiertag – wollte Peter Kleine nicht ablehnen. Nun muss sein Büro einen Termin dafür finden, der mit dem Dienst der Wachabteilung B übereinstimmt.

Den Schlüssel für das Tanklöschfahrzeug hatte der OB zuvor symbolisch an Daniel Ferrand übergeben. Es löst das älteste Einsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr ab: ein Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1993. Der MAN wurde für 340.000 Euro bei einem hohen Anteil Landesförderung beschafft. Er trägt zwar die Bezeichnung TLF 4000. Dennoch hat das Fahrzeug einen Tank mit 5000 Litern Löschwasser.

Das TLF ist das letzte von drei neuen Fahrzeugen, die bei der Feuerwehr Weimar in diesem Jahr beschafft wurden. Der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr wurde 2019 mit einem neuen Rettungstransportwagen (RTW) ausgestattet, der bereits im Februar 2019 in Dienst ging. Im September folgte die offizielle Übergabe eines neuen und deutschlandweit einmaligen Fahrzeuges mit der Bezeichnung „Gerätewagen-Kulturgutschutz“ an die Feuerwehr Weimar.

Dieses Fahrzeug ist komplett vom Land Thüringen finanziert worden und soll thüringenweit bei Bränden oder Hochwasserereignissen in kulturellen Einrichtungen zum Einsatz kommen, beispielsweise in Museen, Archiven oder Bibliotheken. Seine Parameter und seine Ausstattung sind in Weimar entwickelt worden. Es dient dem Transport gesicherter oder geborgener Kulturgüter und ist mit dem in Weimar entwickelten „Ausrüstungssatz Kulturgutschutz“ in 10 Gitterrollwagen bestückt.

Besonderes Merkmal des Gerätewagens ist die mögliche Klimatisierung des Laderaums durch ein Kühlaggregat. Damit ist ein klimatisierter Transport der geborgenen Kulturgüter möglich, so dass kein weiterer Schaden am Kulturgut eintritt. Im Einsatzfall wird das Fahrzeug von der Freiwilligen Feuerwehr Weimar-Taubach besetzt.