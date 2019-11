Weimar WeimarDer Senior-Experten-Service, der Weltladen, die Georg-Haar-Stiftung und der Betreuungsverein „Menschen helfen Menschen“ stellen ihre Aufgaben für freiwillige Helfer am morgigen Dienstag bei der 12. „MachBar“ der Ehrenamts-Agentur der Bürgerstiftung ...

Einsatz-Ideen für Freiwillige

