Einschränkung in Weimarer Arbeitsagentur

Weimarer, die in dieser Woche einen Behördengang in der Agentur für Arbeit in der Eduard-Rosenthal-Straße erledigen wollen, sollten sich auf eine Einschränkung einstellen: Die Einrichtung bleibt am Donnerstag, 2. Dezember, ab 12.30 Uhr geschlossen. Als Grund dafür wurde eine virtuelle Mitarbeiterversammlung genannt. Davon sei auch die Agentur in Erfurt betroffen, nicht aber direkt die in Apolda: Sie hat donnerstags ohnehin nur vormittags geöffnet.

Für Anfragen wurden Interessierte auf das Online-Angebot der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/eservice rund um die Uhr verwiesen sowie auf die Hotline: 0800/4555500, die in der Zeit von 8 bis 18 Uhr besetzt sei. Regulär geöffnet sei dann wieder am 3. Dezember von 9 bis 12 Uhr.