Weimars Abteilung Soziale Unterkünfte und Asylbewerberleistungen bietet am 5. März keine Sprechzeit an und ist auch telefonisch nur schwer erreichbar.

Einschränkungen im Weimarer Sozialamt

Zum Vormerken für einen geplanten Behördengang: Die Abteilung Soziale Unterkünfte und Asylbewerberleistungen des Amtes für Familie und Soziales bietet am Donnerstag, dem 5. März, keine Sprechzeit an. Auch die telefonische Erreichbarkeit ist nach Angaben aus der Stadtverwaltung an diesem Tag eingeschränkt. Als Hintergrund wurden „organisatorische Gründe“ angegeben.