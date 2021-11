Einweihung des Neubaus am Bad Sulzaer Gradierwerk steht bevor

Was einst nur das Bauschild zierte, ist am Gradierwerk Wirklichkeit geworden.

Bad Sulza. Multifunktionsgebäude in Bad Sulza kann am 22. November feierlich seiner Bestimmung übergeben werden.

Rund ein Jahr, nachdem das Betonfundament gegossen worden war, kann das neue Multifunktionsgebäude am Bad Sulzaer Gradierwerk endlich offiziell eingeweiht werden. Das berichtete Melanie Kornhaas, Geschäftsführerin der Kurgesellschaft, unserer Zeitung.

Der Neubau, der in Holzbauweise errichtet worden ist, soll ihren Angaben zufolge am 22. November feierlich seiner Bestimmung übergeben werden. Geplant seien dabei auch Führungen für die Eröffnungsgäste, die – coronakonform – in kleinen Gruppen stattfinden würden. Weil der Hauptteil der Veranstaltung im Freien stattfinde, rechne sie nicht damit, dass es wegen Corona-Verordnungen weitere Einschränkungen gebe, so Melanie Kornhaas.

Montag, 22. November, 16 Uhr; Gelände Gradierwerk