Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eis-Biber im Stausee Hohenfelden

Gleich sieben ganz besondere Biber konnten aufmerksame Besucher am Samstagnachmittag im Stausee Hohenfelden entdecken. Die „Eis-Biber“ des Bad Berkaer Vereins „Fit Für Neue Wege“ waren zum Eisbaden gekommen. Die gemischte Gruppe trifft sich regelmäßig sonntagvormittags am Campingplatz Hohenfelden und dreht eine Runde durch das Wasser. „Als Faustregel gilt: Jedes Grad über Null entspricht einer Minute, die wir im Wasser bleiben können“, erläutert Armin Wohlfahrt, der vor Jahren seinen Weg von der Nordsee nach Bad Berka fand. Knapp über vier Grad war das Wasser dieses Mal kalt. Weil sie ihren Saisonhöhepunkt feiern wollten, trafen sie sich bereits am Samstagnachmittag, denn geplant war nach der eiskalten Erfrischung eine gesellige Runde am Feuer bei Stockbrot, Glühwein und anderen Leckereien sowie die feierliche Aufnahme eines weiteren Eis-Bibers in die Gruppe der ganz harten Badegäste.