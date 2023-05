Die die betriebsfähige Dampflok 41 1144 von 1939 ist wieder beim Eisenbahnfest in Weimar zu Gast.

Eisenbahnfest in Weimar rankt sich um stärkste E-Lok

Weimar. Der Thüringer Eisenbahnverein hat für 20. und 21. Mai zum 28. Eisenbahnfest ins alte Weimarer Bahnbetriebswerk geladen.

Nach Christi Himmelfahrt stehen an diesem Wochenende an der Weimarer Rosenthalstraße ganz irdische Gefährte im Mittelpunkt. Zum 28. Mal öffnet der Thüringer Eisenbahnverein am 20. und 21. Mai das alte Bahnbetriebswerk zum Eisenbahnfest, dem größten seiner Art im Freistaat.

Präsentiert werden alle über 40 Museumsfahrzeuge sowie Gastfahrzeuge aus dem Betriebsdienst. Thematisch räumt das Fest der Reichsbahn-Baureihe 250/155 besonderen Platz ein. Die E-Lok 250 wurde ab 1974 in Hennigsdorf gebaut und war bis 1990 die stärkste Güterzug-Elektrolok der Reichsbahn.

Auch kann erstmals bei einem Eisenbahnfest der Rundlokschuppen mit seinen 13 Ständen besichtigt werden – so wie letztmals Mitte der 60er-Jahre, bevor der Umbau für die Nutzung durch Gabelstapler und Elektrofahrzeuge erfolgte. Als weitere Gastlok wird die betriebsfähige Dampflok 41 1144 von 1939 präsentiert, welche auch für Mitfahrten zur Verfügung steht.

Abgerundet wird das Fest mit einer Kindereisenbahn, Hüpfburg, Gastronomie und Modellbahnbörse. Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Museumsgelände verkehrt im Stundentakt ab 9.20 Uhr ein Ikarus-Bus als Shuttle. Geöffnet ist an beiden Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr, für Fotofreunde ab 8 Uhr.