Eisenbahnmuseum in Weimar öffnet am Ostersamstag

Das Eisenbahnmuseum Weimar öffnet am 8. April in der Zeit von 9 bis 15 Uhr: So können am Ostersamstag alle Museumsfahrzeuge im Eisenbahnmuseum an der Eduard-Rosenthal-Straße besichtigt werden. Die reguläre Museumssaison start ab dem 6. Mai. Am 20. und 21. Mai findet das 28. Weimarer Eisenbahnfest mit einer großen Lokausstellung, Führerstandsmitfahrten und bunten Rahmenprogramm statt, teilt der Thüringer Eisenbahnverein mit. Bereits am 22. April steht eine Sonderfahrt nach Berlin mit dem Nostalgiezug – aus Wagen der Reichsbahn im Stil der 80/90er bestehend und von einer Diesellok der Baureihe 132 „Ludmilla“ gezogen – auf dem Programm. Los geht es in Weimar um 7.44 Uhr. Infos und Anmeldung unter: www.thueringer-eisenbahnverein.de.