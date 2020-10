Panorama-Café am Goetheplatz vermisst einen der vier markanten Sitze.

Weimar. Diebstahl des auffälligen Sitzes am Wochenende

Eistüte fehlt am Weimarer Goetheplatz

Gestohlen wurde in der Nacht zum Sonntag die vierte jener Eistüten, die besonders den kleineren Gästen vor dem Panorama-Café am Goetheplatz als Sitz im Freien dienen. Bei einem ersten Diebstahl vor einiger Zeit wurde der Sitz dem Dieb zu schwer und blieb in der Schwanseestraße stehen. Diesmal ist er spurlos verschwunden. Der Betreiber verspricht einen Finderlohn von „vier Eis und einigem mehr“.