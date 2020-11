Elf Autos in Weimar zerkratzt – Hund verschreckt Einbrecher

Das meldet die Polizei in Weimar und Umgebung:

Elf Autos beschädigt

Am Sonntag zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr sind in der Böttchergasse in Weimar insgesamt elf Autos beschädigt worden. Laut Angaben der Polizei haben Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand den Lack zerkratzt. Hinweise auf die Täter oder mögliche Tatzeugen liegen derzeit noch nicht vor, auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Hund vertreibt Einbrecher

Unbekannte versuchten, sich in der Nacht zum Samstag Zugang zu einem Heizungsraum eines Mehrfamilienhauses in Sohnstedt zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilte, wollten sie die Tür aufhebeln. Durch die Geräusche sei der Hund der Familie auf die Einbrecher aufmerksam geworden. Er lief um das Gebäude, aktivierte dabei das Licht eines Bewegungsmelders und bellte. Die Unbekannten wurden dadurch offensichtlich aufgeschreckt und verließen fluchtartig das Grundstück. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Wildunfälle

Am Samstag, gegen 22.25 Uhr, war ein Autofahrer auf B7 (aus Nohra) in Richtung Weimar unterwegs. Etwa 1 Kilometer nach dem Ortsausgang Nohra überquerte plötzlich eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Der Fahrer konnte eine Kollision mit einem der Tiere nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Wildschwein rannte davon.

Zu einem weiteren Wildunfall kam es am Montagmorgen, gegen 4.45 Uhr, auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Tonndorf und Bad Berka. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

