ELiNOR begeistert im Mon Ami

Nur Corona darf als Grund dafür herhalten, dass die Grazer Jazzband die ohnehin reduzierten Plätze im Saal des Mon Ami nicht komplett füllte. Das Quintett aus Graz um die Komponistin und Pianistin Claudia Döffinger spielte in Weimar allein für den Hut und begeisterte mit Jakob Helling (DE, Trompete und Flügelhorn), Nik Holler (AT, Basskla rinette, Alt- und Tenorsaxophon), Kajetan Kamenjasevic (BIH, Kontrabass), Thomas Stabler (AT, Schlagzeug) sein Publikum.