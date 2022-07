Das Sprachlabor empfängt am 22. Juli deutsche und ukrainische Familien zum Essen.

Eltern gesucht für Sprachlabor von Klassik-Stiftung und Caritas in Weimar

Weimar. Ein gemeinsames Essen für deutsche und ukrainische Familien richtet das Sprachlabor am 22. Juli aus.

Die Klassik-Stiftung und die Caritas haben für den 22. Juli um 14 Uhr am Sprachlabor vor dem Stadtschloss ein Treffen von Kindern und Eltern aus der Ukraine und aus Weimar geplant. Neben dem Aspekt einander kennenzulernen und unbeschwerte Zeit miteinander zu erleben, kommt das Labor dabei auch einem forschenden Auftrag nach. Es will bei den Eltern ergründen, wie die Rahmenbedingungen dieses Treffs samt Essen den Austausch, die Sitzordnung, Gesprächsthemen oder die Atmosphäre beeinflussen. Die Elterninitiative „Alleinerziehend in Weimar“ sucht hierfür noch Familien aus der Stadt, die sich beteiligen möchten. Es stehen kostenlose Sommergetränke und Sandwiches bereit. Wer mag, kann Picknick mitbringen.

Kontakt dennemark.d@gmail.com