Pfarrer Martin Krapp, Klinikseelsorger an der Zentralklinik Bad Berka über Menschlichkeit jenseits von Ideologie.

Manch einer erinnert sich vielleicht an den Film „Einer trage des anderen Last ...“ – ein Defa-Film, der 1988 ins Kino kam. Eine Besinnung auf das, was wirklich zählt angesichts unerträglicher Propaganda. Erzählt in einer Geschichte um Leben, Liebe und Tod: Auf der einen Seite Josef Heiliger, ein junger Kommissar der Volkspolizei und überzeugter Marxist, auf der anderen Seite Hubertus Koschenz, ein evangelischer Vikar. Sie teilen sich, beide an Tuberkulose erkrankt, unfreiwillig ein Krankenzimmer. Ihre kontroversen Weltanschauungen werden zur Schau getragen. Die entstehenden Diskussionen zeigen dann jedoch viel Gemeinsames.

Dabei nimmt die Erkrankung des Polizisten einen bedrohlichen Verlauf, während sich der Zustand des Vikars langsam bessert. Dieser kann über kirchliche Kanäle neue, hochwirksame Medikamente aus dem Westen beziehen, lässt diese dann aber – zunächst ohne dessen Wissen – an den schwerer erkrankten Marxisten abgeben. Am Schluss treffen sich beide am Grab von Sonja, der ebenfalls erkrankten, dann an ihrer Krankheit verstorbenen Geliebten des Polizisten.

Das Lexikon des Internationalen Films kommentiert: „Zwar ein etwas schablonenhaft entworfener, dennoch sympathischer Film, dessen Plädoyer für den Dialog zwischen Christen und Marxisten von Witz und guten Darstellern getragen wird.“

Was bleibt? Eine unterhaltsame Besinnung auf das Wesentliche: Menschlichkeit jenseits von Ideologie. Empathie contra Propaganda und Machtanspruch. Eine schlichte Botschaft. Heute wichtiger denn je.

