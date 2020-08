Endlich der erste Test mit Hopfen und Malz

Kromsdorf. Nach einem Maschinen-Probelauf nur mit Wasser wagt sich die Brauerei-Genossenschaft Kromsdorf am Wochenende an 200 Liter echten Gerstensaft

Die Spannung steigt: Die Brauerei-Genossenschaft Kromsdorf startet an diesem Wochenende ihren ersten „vollwertigen“ Probelauf in der Remise des Schlosses. Dazu treffen sich am Samstag in nichtöffentlicher Runde die vier Männer der Brau-Gruppe: Uwe Weiß, Udo Gocht, Stefan Großkopf und Andreas Zipfel. Hinzu kommt als Fachmann der Braumeister der Vereinsbrauerei Apolda, Thomas Schröder.