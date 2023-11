Endlich in Weimar: Dieser Star läuft unbemerkt durch die Kulturstadt

Weimar. Im Vorfeld ihres Weihnachtskonzerts am 10. Dezember besuchte die Sängerin ihre Geburtsstadt.

Ella Endlich gilt als eine der bekanntesten Weimarerinnen. In ihrer Geburtsstadt ist die Sängerin des Aschenbrödel-Ohrwurms „Küss mich, halt mich, lieb mich“ jedoch noch nie aufgetreten. Das will sie am 10. Dezember ändern. In der Weimarhalle startet dann ihre Tour „Endlich Weihnachten“, bei der sie zusammen mit ihrem Vater, dem Komponisten Norbert Endlich auf der Bühne steht. Im Vorfeld ihres Auftritts in Weimar besuchte sie am Dienstag die Kulturstadt und wurde von Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) empfangen. Für beide steht fest, dass es nicht der einzige Auftritt von Ella Endlich in Weimar bleiben soll. Sie tauschten ihre Ideen über weitere Formate aus.