Marvin Reinhart über Sonne und Deutschrock

Es ist nicht nur das wohl beste Soloalbum von Deutschrock-Ikone und Ärzte-Gitarrist Farin Urlaub, es ist auch Realität: Endlich Urlaub. Zumindest für mich ist jetzt quasi jeden Tag Sonntag, wie es auf dem Album heißt. Eine Woche weg und freilich aus dem Radio die „beste Band der Welt“: Sommer, Palmen, Sonnenschein – Noch nicht ganz, aber Petrus gibt zumindest am Freitag einen Vorgeschmack auf das, was kommt. Der Himmel ist blau, sagen die Ärzte. Das wirkt positiv aufs Gemüt. Obwohl zum Ende der Woche eigentlich nicht dem heiligen Petrus sondern dem heiligen Patrick gefrönt wird. Sei’s drum. Es funktioniert.

Und dennoch: Die Sonne alleine vermag es am Ende nicht, all die Krisen dieser Tage in den Schatten zu stellen. Wett zu machen. Das ist auch Realität. Ich wünsche mir, dass die Sonne für dich scheint, sagt Farin Urlaub. Klingt im Wetterkontext nach symptomatischer Behandlung, Trostpflaster. Aber ist auch eine wunderschöne Metapher. In diesem Sinne schließe ich mich an. Und geh jetzt endlich los. Denn mein Symptom-Sonnenschein-Getränk wartet schon.